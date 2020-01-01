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مدى: 35 انتهاكاً ضد الحريات الاعلامية خلال كانون الأول

الثلاثاء 05 يناير 2021 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى خلال شهر كانون الاول الماضي ما مجموعه 35 انتهاكاً ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، وكان وثق المركز نفس عدد الانتهاكات خلال شهر تشرين الثاني الذي سبقه والذي رصد خلاله 35 انتهاكاً أيضاً.

وفق ما رصده ووثقه باحثو مركز مدى، فقد شكلت اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر من مجموع الانتهاكات المسجلة في شهر كانون اول الماضي، بواقع 16 اعتداء من مجموع 35 انتهاك، فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه 8 انتهاكات، وارتكبت شركة فيسبوك 11 انتهاكا تمثلت بحجب واغلاق حسابات صحافيين ومواقع اعلامية.

الانتهاكات الاسرائيلية:

سجلت الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية ضد الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات والحريات الاعلامية خلال شهر كانون الأول انخفاضاً عن عدد الانتهاكات خلال شهر تشرين الثاني الذي سبقه حيث رُصد خلال كانون الاول ما مجموعه 16 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنين مقابل 22 انتهاكاً خلال شهر تشرين الثاني.

لم تشهد طبيعة الاعتداءات الاسرائيلية أي تغير يذكر، حيث شكلت الاعتداءات الجسدية معظمها، ولكن من اللافت تكرار اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين التي تستهدف صحافيين/ات ووسائل اعلام بحضور جنود الاحتلال الاسرائيلي، حيث سجل اكثر من اعتداء مماثل خلال الشهر الماضي.

ومن بين ابرز الاعتداءات الاسرائيلية، اصابة الصحفي ساري جرادات بعيار معدني بالكتف اثناء تغطيته احداث في يطا بالخليل، علما انه كان لحظتها يتواجد على مسافة نحو 80 متر من الجنود، وقيام مستوطن باطلاق النار صوب صحفيين ومتظاهرين قرب رام الله بحضور الجنود، واعتداء مستوطن اخر على الصحفي مهند قفيشة بالخليل امام الجنود، واعتقال الصحفي يوسف فواضلة.

الإنتهاكات الفلسطينية:

وثق مركز مدى ارتكاب جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 8 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية خلال شهر كانون أول الماضي، اثنان منها ارتكبت في الضفة الغربية و6 انتهاكات ارتكبت في قطاع غزة.

وقد شكل أخطر هذه الانتهاكات ما تعرض له الصحفي محمد اللحام من تهديد بالخطف والقتل من قبل أفراد من إحدى العائلات الفلسطينية بسبب ما كان نشره خلال برنامج يقدمه عبر قناة "معا" الفضائية. فيما تمثلت الانتهاكات التي رصدت في قطاع غزة بالاعتقالات والاستدعاءات، منها اعتقال المصور محمود عمر قنديل، واعتقال الصحفي محمود اللوح واستدعائه من قبل الامن الداخلي في غزة عدة مرات، تخللها احتجازه لساعات.

انتهاكات الفيسبوك:

رصد مركز مدى خلال شهر كانون اول الماضي ارتفاع في عدد الانتهاكات التي ارتكبتها ادارة شركة فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، حيث وثق باحثو مركز مدى 11 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية ارتكبتها شركة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بحجة مخالفة معايير النشر تمثلت بإغلاق حسابات او صفحات اخبارية، مقابل 8 انتهاكات تم رصدها خلال شهر تشرين الثاني الذي سبقه.

#مدى #الحريات الاعلامية

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