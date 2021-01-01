مشاهدة مباراة الصريح ومعان بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة معان والصريح بث مباشر المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في إطار لقاءات الجولة العشرين من دوري المحترفين.

مباراة الصريح ومعان مباشر تنقل الساعة الرابعة مساء بتوقيت العاصمة عمان من استاد الحسن على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق حسن الوهادنة.

ولم يشهد التاريخ سوى لقاء واحد بين الفريقين، كان بتاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر العام المنصرم، حيث تفوق فيها معان بهدفين نظيفين، سجلهما محمود الموافي ونزاع.

ويسعى فريقا الصريح ومعان إلى فك الشراكة بينهما في جدول ترتيب الدوري الأردني، إذ يمتلك كل فريق 20 نقطة في المركزين الثامن والتاسع بفارق نقطتين خلف شباب الأردن.

مباراة الصريح ومعان مباشر:

وتعد المباراة حاسمة بدرجة كبيرة بالنسبة لفريق الصريح خصوصا؛ بسبب المواجهات النارية التي تنتظره في الأسابيع المقبلة التي قد لا يتمكن من حصد أي نقطة جديدة فيها.

ونجح الصريح في الفوز بخمس مباريات فقط في الدوري هذا الموسم وتعادل 5 لكنه خسر 9، بينما انتصر معان ثلاث مرات فقط وتعادل 11 إلا أنه خسر 5 مواجهات بالمسابقة.

ومن المقرر أن يواجه معان نظيره الفيصلي الجولة القادمة على استاد الملك عبدالله الثاني ثم الأهلي، في حين يلتقي الصريح مع الوحدات قبل مواجهة الرمثا في ختام المسابقة.