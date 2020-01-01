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المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"

الثلاثاء 05 يناير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عددا من المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات رغم تفشي فيروس كورونا، وتقييد حركة ونشاط المقدسيين والمصلين، بسبب تصاعد الحالة الوبائية.

من ناحية أخرى، ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين بعرض "جماعات الهيكل" على حكومة الاحتلال مقترحا لعرضه على الأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة "الهيكل" مكانها.

#مستوطنون #قبة الصخرة #المفتي العام

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