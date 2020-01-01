الاوقاف: سيتم تعيين 88 اماما وخطيبا و88 آخرين قبل شهر رمضان

رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الاوقاف حسام ابو الرب ، حول التعيينات الجديدة في المساجد، الكل يعلم ان هناك نقصا في اعداد الموظفين في المساجد لاسباب عديدة اهمها تقاعد العديد ووصولهم للسن القانوني الذي لا يتيح لهم الاستمرار الامامة والخطابة من ناحية قانونية وادارية لذلك تم تعيين عدد من الموظفين كأئمة ووعاظ وخطباء ليقوموا على امامة الناس والصلاة بهم.

وأضاف ابو الرب أنه سيتم تعيين 88 اماما وخطيبا في الدفعة الاولى وهناك دفعة اخرى بنفس العدد سيتم تعيينهم قبل شهر رمضان المبارك، وهذه الدفعة سيتم توزيعها على جميع المحافظات وحسب حاجة كل محافظة ولجان المقابلة تعمل على اجراء هذه المقابلات وهذه التعيينات تأتي بالشراكة مابين وزارة الاوقاف وديوان الموظفين العام .

وأشار الى أنه تم الاعلان من خلال الصفحة الخاصة بوزارة الاوقاف عن الذين يتم مقابلتهم، وتم تحديد موقع وقام المعنيون بتسجيل كافة البيانات الخاصة بهم على هذا الموقع وبعد ذلك تم فرز مابين هذه الطلبات من ناحية استيفاء الشروط التي تم الاعلان عنها وتم اخبار هؤلاء بمواعيد المقابلات في كل مدينة على حدة.



وأشار أن هناك 175 وظيفة تم الاعلان عنها من قبل وزارة الاوقاف والدفعة الاولى ستكون بعقود بالشراكة مع وزارة المالية، والثانية عقود داخلية من خلال وزارة الاوقاف، مشيرا أن العقود الاولى ستكون لتخصص العلوم الشرعية والدراسات الاسلامية اما الدفعة الثانية سنسمح بالتقدم للوظائف وسنأخذ بعض الاشخاص الذين يحفظون القران الكريم ولا يحصلوا على شهادة البكالوريس او لديهم تخصصات اخرى وايضا من يعملون في المساجد ويكون لديهم مؤهلات الامامة في الناس .



وأكد: الحل الان في ظل الوضع الاداري والتعيينات هو استخدام نظام العقود ولايوجد تعيينات من وزارة المالية، وبالتالي نحن نتغلب على هذه المشكلة من خلال العقود وهذه العقود خلال المرحلة المقبلة سيكون لهم التثبيت اذا اثبتوا التزامهم وكفائتهم .



وحول قرار الحكومة قال إنه تم تكليف وزارة الاوقاف بوضع الشروط الصحية فيما يتعلق بالصلاة في المساجد، مضيفا: قمنا بالاعلان اكثر من مرة عن مجموعة من النقاط بالاتفاق مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة الجميع وتم التعميم على جميع العاملين الالتزام بعدد من النقاط وعلى راس هذه الامور تعقيم المساجد وتطهيرها وتنظيفها وعدم الجمع بالصلوات والحرص وتوجيه المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة وهناك التزام لحد ما من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وغيرها.



وقال ابو الرب إن الجهات في وزارة الاوقاف والمعنية وبالتنسيق مع لجان الصحة والطوارئ والمحافظين نتابع الوضع الوبائي ونأمل ان تخف الحالة الوبائية حتى نتمكن من فتح المساجد ولكن حتى هذه اللحظة لا قرار لفتح المساجد لاقامة صلاة الجمعة ومعلقة لحين صدور قرار جديد له علاقة بالحالة الوبائية وحماية الناس من انتشار هذا الوباء .