  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري

الثلاثاء 05 يناير 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري



رفح / سما /

أصدرت بلدية رفح، بيانًا توضيحًا بخصوص توسعة معبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة.

وأوضحت بلدية رفح، ان سلطة الأراضي في قطاع غزة، نفدت مؤخرًا باستقطاع ما مساحته 55 دونمًا من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح "غرب معبر رفح"، بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناءّ على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي.

وبيّن البيان، أن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.

وذكرت البلدية، أن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.

وأكدت أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد.

وطالبت بلدية رفح، سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة "الطابو"، إذ أن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، ما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، وسيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة.

ونبهت من أن "الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار".

وشدّدت البلدية، على انها ليست لها علاقة بهذه الإجراءات المتخذة، ودعت أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، والجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.

#بلدية رفح #معبر رفح #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1804 حالة

زعماء

مباشر.. انطلاق أعمال قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية

الشعبية تجدد موقفها بضرورة عزل البطريرك الخائن والفاسد " ثيوفولوس الثالث"

الصحة بغزة تكشف عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء..

كورونا

أبو وردة يكشف الحالة الوبائية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل