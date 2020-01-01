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المدافع الفلسطيني "صالح" يتلقى خبرا سارا قبل لقاء الاتحاد السكندري

الثلاثاء 05 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدافع الفلسطيني "صالح" يتلقى خبرا سارا قبل لقاء الاتحاد السكندري



القاهرة / سما /

تلقى الدولي الفلسطيني محمد صالح خبرا سارا, باستدعائه لمباراة المصري البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري المقررة الخميس المقبل, ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري.

وأكد النادي المصري, أن صالح سيتواجد في معسكر الفريق, استعدادا لموقعة الاتحاد السكندري, ما يعني دخوله قائمة اللقاء لأول مرة هذا الموسم.

وسبق للمصري البورسعيدي أن خاض 5 لقاءات في الدوري المصري, غاب عنها جميعا المدافع الفلسطيني, دون أن يظهر في قائمة الفريق.

يشار إلى أن صالح يلعب مع المصري منذ يناير 2019, وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

#محمد صالح #الاتحاد السكندري #المصري البورسعيدي #القاهرة

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