6 فوائد للبطاطس تحميك من سرطان القولون وأمراض القلب

وكالات / سما /

تعد البطاطس من الخضروات الرئيسية الهامة في العديد من الوجبات، فهى من المأكولات التي يقبل على تناولها كل الفئات العمرية، باختلاف الأطباق التي تقدم من خلالها، بالإضافة الى الفوائد الصحية التي تعود عليك عند تناولها، طبقا لتقرير نشر في موقع healthline.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت البطاطس تراجعا كبيرا في أسعارها بالأسواق، مما يزيد الاقبال عليها من قبل المستهلكين، لذا اليك أهم الفوائد الصحية من تناول البطاطس:-

1- تحميك من الإصابة بأمراض القلب نظرا لأنها تحتوى على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية ، والتي تعمل على تحييد الجزئيات الضارة بالجسم التي تعرضك للعديد من الأمراض.

2- تحمى من الإصابة بمرض السكرى نظرا لأنها تحتوى على نوع خاص من النشا يعرف بالنشا المقاوم، والذى يعمل على التحكم في مستويات السكر بالدم ومقاومة نسب الانسولين.

3- تحمى من الإصابة بسرطان القولون والكبد، لأنها تحتوى على مضادات للأكسدة والتي تعمل على طريق تحييد الجزيئات الضارة المحتملة المعروفة باسم الجذور الحرة.

4- تحسن صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على مادة النشا المقاوم الذى يعمل على تحسين عملية الهضم، والذى يصل الى الأمعاء الغليظة ويتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعدك على الهضم.

5- الحماية من الإصابة بسرطان المستقيم نظرا لأنها تقوى دفاعات القولون وتحمى من اضطرابات الأمعاء الالتهابية.

6- تمنحك الشعور بالشبع أكثر من الخبز والمعجنات، الأمر الذى يساعدك على تساعدك تنظيم الوزن أو إنقاصه، لأنها تحد من آلام الجوع .