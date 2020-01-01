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سمكة تونة تباع بأكثر من 20 مليون ين في مزاد باليابان

الثلاثاء 05 يناير 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمكة تونة تباع بأكثر من 20 مليون ين في مزاد باليابان



وكالات / سما /

بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20.8 مليون ين (202 ألف دولار) في طوكيو اليوم الثلاثاء في أول مزاد هذا العام في سوق السمك الرئيسية بالمدينة.

ويقل هذا السعر كثيرا عن أعلى سعر تم تسجيله في العام الماضي والبالغ 193 مليون ين. وجاء المزاد الأول بالعام الجديد بينما حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة مرارا وتكرارا على الامتناع عن الخروج غير الضروري وغير العاجل من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتم بيع سمكة التونة البالغ وزنها 208 كيلوجرامات، قيمة الكيلوجرام الواحد 100 ألف ين تقريبا، إلى مجموعة يامايوكي المعنية بالبيع بالجملة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

وتم اصطياد السمكة في "أوما" بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان. وتعد هذه المنطقة الأفضل لاصطياد أسماك التونة في البلاد.

#اليابان #سمكة تونة #طوكيو

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