إصابة ممرضات إسرائيليات بكورونا بعد تلقيهن التطعيم

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 7 ممرصات إسرائيليات بفيروس كورونا، وعزل العشرات بعد تلقيهن اللقاح المضاد للفيروس.

وبحسب القناة، فإن الفيروس تفشى في مجمع للتطعيم ضد كورونا في مدينة صفد الأسبوع الماضي، ما تسبب بإصابة 7 ممرضات رغم تلقيهن اللقاح، وعزل العشرات ممن خالطوا تلك الممرضات.

وتجري عملية تحقق وبائي كبيرة لمعرفة سبب تفشي المرض، فيما إذا كان من قبل أحد العاملين، أو أحد الأشخاص الذين وصلوا للتلقيح.

ووصف أحد العاملين في التلقيح ما جرى بأنه فضيحة في ظل الاشتباه أن الممرضات لم يكن يرتدين الكمامات ولا القفازات.

ويبدو أن إسرائيل باتت أمام موجة ثالثة من انتشار الفيروس بعد تحديد إصابة أكثر من 8300 شخص خلال 24 ساعة، نصفهم من خارج مناطق انتشار الفيروس.