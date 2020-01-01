شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله محافظة العلا لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وشهد اللقاء "عناقًا حارًا بين الطرفين، فور وصول الأمير تميم بن حمد إلى العُلا السعودية.

وكان ولي العهد في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي تستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.