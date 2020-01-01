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إيران تعلن انتاجها أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة

الثلاثاء 05 يناير 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن انتاجها أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة



وكالات / سما /

أعلنت إيران ان الكمية الاولى من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة اقد تم انتاجها في نصف الوقت المخصص لها، هذا ما اعلنه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي مشيرا الى انه ونظرا لتجاربها السابقة في التخصيب بمنشأة "فوردو" فقد حصلت ايران وبسرعة على الكمية الجديدة بهذه النسبة من التخصيب.

في المقابل وصف متحدث باسم الخارجية الامريكية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة عشرين في المئة بأنه محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي.

وفي رد فعل على هذه الخطوة نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قوله: "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران. وبناء على معلوماتهم، من المقرر أن يقدم رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة تقريرا للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن رفع نسبة التخصيب الى عشرين في المائة يعتبر "مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي وسيكون لها "تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية".

وصرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي صباح اليوم بأن "كل العقوبات المفروضة علينا في السنوات الأربع الماضية يجب أن تلغى قبل عودتنا الى الاتفاق النووي". وأضاف عراقجي: "لا نقبل أبداً باتفاق نووي آخر كما لن نقبل بأي تفاوض جديد أو شروط أميركية مسبقة حول الاتفاق".

#إيران #اليورانيوم

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