مصر تفتح أجواءها أمام الطائرات القطرية

وكالات / سما /

أفادت مصادر مصرية بأن القاهرة ستفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، على غرار القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام الطيران القطري كذلك، كإحدى ثمار اتفاق المصالحة الخليجية المرتقبة.

وقالت المصادر إن القاهرة وافقت مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصري، بحسب ما أوردته قناة “العربية” السعودية.

وأوضحت القناة، نقلاً عن المصادر المطلعة، أن لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والإمارات والبحرين بهذا الخصوص.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية قد أفادت بأن المملكة العربية السعودية وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وأنه يجري الترتيب لإعادة فتح “معبر سلوى” بين البلدين.

وسبق ذلك إعلان وزير الخارجية الكويتي أنه تم الاتفاق على فتح الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، اعتباراً من مساء الإثنين.