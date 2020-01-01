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مباشر.. انطلاق أعمال قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية

الثلاثاء 05 يناير 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباشر.. انطلاق أعمال قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية



الرياض/سما/

تنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح يبعث رسالة عن آخر المستجدات الإقليمية والدولية إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني قبل يوم من القمة


مجلس الوزراء الكويتي يعلن أنه يتطلع "بعين الثقة والتفاؤل" إلى القمة القادمة


الكويت تعلن التوصل إلى اتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر


الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف يرحب بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر


الإمارات: نحن أمام قمة تاريخية سنعيد من خلالها اللحمة الخليجية


ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية نيابة عن الملك حمد بن عيسي آل خليفة


دخول أول طائرة قطرية الأجواء السعودية قادمة من الأردن


اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح


أمير قطر تميم بن حمد يغادر بلده متوجها إلى السعودية


وصول ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة إلى السعودية لحضور القمة


وصول نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد إلى السعودية لحضور القمة


وصول حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى السعودية لتمثيل الإمارات في القمة


"رويترز" نقلا عن مصدر مسؤول: وزير خارجية مصر سامح شكري سيحضر القمة الخليجية

ولي العهد السعودي يستقبل أمير الكويت في مطار العلا 

 وصول وفود  عمان والكويت والبحرين والإمارات إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

وصول أمير قطر إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية    

يتبع...

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