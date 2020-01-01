أم الفحم تسجل 277 إصابة بكوورنا و49 حالة حرجة بمشفى نهريا

القدس المحتلة/سما/

بلغ عدد الحالات النشطة في أم الفحم 277 حالة لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، علمًا أن نسبة الفحوصات الموجبة 15% وعدد الحالات لكل 10 آلاف مواطن هو 45؛ فيما وصلت علامة المؤشر الضوئي للمدينة إلى 8 وهي ضمن المنطقة الحمراء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في عيادة الظهر يستقبل فقط مؤمني عيادة ’كلاليت’ حتى الساعة الثامنة مساء، وبالتالي على مؤمني عيادتي ’مكابي’ و’مؤحيدت’ التواصل مع عياداتهما وحجز دور للتطعيم".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل اليوم من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء لكافة العيادات ودون تحويلة طبية".

72 حالة خطيرة في مشفى بوريا ونهريا

يرقد في المركز الطبي "فادا- بوريا" (مستشفى بوريا)، 36 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بينهم 17 بحالة حرجة، 6 بحالة خطيرة، 7 بحالة متوسطة و6 بحالة طفيفة"؛ وفقا لما جاء على لسان الناطقة بلسان المستشفى.

وفي المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا يمكث 69 مصابا بكورونا لتلقي العلاج، بينهم 49 بحالة خطيرة من ضمنهم 21 بحالة حرجة؛ بحسب بيان صادر عن المستشفى.

كما أفاد الناطق بلسان المستشفى أن "17 مصابا بحالة متوسطة و3 آخرين بحالة وصفت بأنها طفيفة".

وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 450116 لغاية صباح اليوم بينهم 3445 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 764 حالة وصفت بالخطيرة و183 حالة خاضعة لجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن عدد الحالات النشطة بلغت 55312، إذ جرى تشخيص 8308 حالات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة".

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام اليوم، الثلاثاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-19:00

شفاعمرو، قاعة المدرسة "أ "الرياضية 11:00-17:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 10:00-17:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-17:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

الجولان المحتل:

مسعدة، بيت الشعب 11:00-17:00