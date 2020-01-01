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الاحتلال يهدم منشآت وجدران في باقة الغربية

الثلاثاء 05 يناير 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منشآت وجدران في باقة الغربية



القدس المحتلة /سما/

داهمت آليات وجرافات الهدم صباح اليوم، الثلاثاء، بلدتي باقة الغربية وميسر في منطقة المثلث الشمالي، وهدمت جدران ومنشآت بحجة البناء غير المرخص.

ونُفذت عملية الهدم الأولى لجدران في "وادي خروبة" الواقعة تحت نفوذ مدينة باقة الغربية، بحماية قوات معززة من الشرطة ومراقبة طائرة مروحية.

كما أقدمت الجرافات على هدم منشآت في مدينة باقة الغربية بحجة البناء دون ترخيص، وسط استنكار الأهالي الذين مُنعوا من الوصول إلى المكان.

وفي سياق متصل، استمر هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب

#هدم منازل #الاحتلال #باقة الغربية

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