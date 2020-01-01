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أول تعليق من حركة فتح على المصالحة الخليجية ..

الثلاثاء 05 يناير 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حركة فتح على المصالحة الخليجية ..



رام الله / سما /

بارك عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير حسين الشيخ عضو مركزية فتح اتفاق المصالحة الخليجية .

وقال الشيخ في تصريح مقتضب :" نبارك لاخوتنا في قطر والسعودية نجاح جهود المصالحة بينهما وعودة العلاقات.

كما تمنى الشيخ  لهما ولكل مجلس التعاون الخليجي وأمتنا العربية التوفيق والنجاح والتقدم والتضامن, مثمنا جهود دولة الكويت".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر اعلن مساء الاثنين، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

وأعلن الشيخ أحمد الناصر، أن الأمير أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأفاد وزير خارجية الكويت بأنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

كما أعلنت دولة الكويت عن الاتفاق على التوقيع على "بيان العلا"، مؤكدة أنه سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.

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