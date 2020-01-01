الصحة بغزة تكشف عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء..

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1646عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 24%. من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 43134 إصابة منها 9308 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 404 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 33422 حالة، بعد تسجيل 866 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 240 حالة، من بينها 139 حالة خطيرة وحرجة.