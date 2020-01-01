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جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل



القدس المحتلة / سما /

تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لدراسة تشديد القيود المفروضة على الجمهور في ظل تطور الحالة الوبائية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الصحة بولي إدلشتاين يسعيان إلى فرض إغلاق شامل ومحكم لمدة أسبوعين، إلا أن وزراء حزب أزرق- أبيض يعارضون ذلك.

كما يعارض وزير التربية والتعليم الليكودي يؤاف غالانت تعطيل جهاز التعليم كليًا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس، على خطة لدعم أصحاب المحلات التجارية الذين لحقت بهم أضرارا اقتصادية في أعقاب الإغلاق.

وتقضي الخطة بالاستمرار في دفع هبات بمبلغ إجمالي أكثر من ملياري شيكل لهم حتى نهاية الشهر المقبل، كما تشمل الخطة تقديم تخفيضات في ضرائب الارنونا المفروضة على هذه المحلات.

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