فيديو يكشف رد فعل القطريين بعد فتح الحدود مع السعودية

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف رد فعل القطريين، بعد فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر.

وذكر موقع "سبق" السعودي، أن النشطاء تداولوا، مقطع فيديو لشبان قطريين وهم يحتفون بخبر فتح الحدود والأجواء مع السعودية، مؤكدا أنهم اعتبروا هذه الليلة "استثنائية" بعد عودة العلاقات بين الدولتين.

كما تداول الناشطون صورا تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة سابقة لأمير قطر إلى المملكة".

​كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.