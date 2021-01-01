ابو حسنة : صرف راتب كامل لموظفي الاونروا اليوم بعد توفر التمويل

غزة / سما /

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" عدنان أبو حسنة، عن بدء صرف راتب كامل لموظفي الوكالة عن شهر ديسمبر الماضي اليوم الثلاثاء بعد توفر التمويل المالي من قبل الدول المانحة.

وقال أبو حسنة إن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، ولا يوجد وضوح في الرؤية للمستقبل القريب بشأن انتهاء أو تقليص الأزمة المالية للوكالة الدولية، الى حين انعقاد مؤتمر المانحين في شهر نيسان / أبريل 2021".

ولفت إلى أن الموظفين الذين صرفت لهم رواتب الأيام الماضية يعملون ضمن المشاريع غير التابعة للميزانية العامة لوكالة الغوث، لكنه شدد في الوقت ذاته على "وحدة الرواتب وتوقيت الصرف".

يشار إلى أن وكالة الغوث أعلنت الشهر المنصرم، عن وجود عجر في ميزانياتها العامة، بسبب تراجع التزام الدول المانحة عن تقديم الدعم، وعليه تأثرت (الاونروا) في توفير رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للاجئين.