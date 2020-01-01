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الكيلة : أعداد الوفيات بكورونا ما زالت عالية

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة : أعداد الوفيات بكورونا ما زالت عالية



رام الله / سما /

لفتت وزيرة الصحة مي الكيلة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن أعداد الوفيات في فلسطين ما زالت عالية حيث أعلن أمس عن 20 حالة وفاة منها 15 في الضفة و5 في قطاع غزة.

واشارت الكيلة أن المؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا جيدة، وهناك أعداد إصابات أقل، لكن حتى بعد الانخفاض فالنسبة مازالت عالية.

وأشارت الكيلة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن المنحنى الوبائي بدأ بالانكسار، وأن هذا يعود لإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت الكيلة بأن نسبة إشغال الأسرة جيدة حيث أن في الضفة نسبة الإشغال 58% أي أن هناك 42% من الأسرة فارغة، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس 16%، وهذه مؤشرات لا بأس بها، ولكن نريد أن نصل لنقطة لا يكون فيها إصابات.

وأضافت أن الأعداد عالية لكن إذا ما قارناها بالفترة الماضية ومرحلة ما قبل الإغلاق حيث كانت هناك 170 حالة على أسرة العناية المكثفة و35 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، سنجد أنها جيدة وهناك إنخفاض في الأعداد.

ونوهت الكيلة إلى أن هذا يعود للإجراءات الأخيرة للحكومة وتقيد المواطنين بها، مشيرةً إلى أن التقيد ليس بنسبة 100% ولكن جيد.

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