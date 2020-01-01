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النيابة بغزة تفتح تحقيقا بـ416 قضية وتوقف 72 مواطنا

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة بقطاع غزة فتح تحقيقا بـ416 قضية منها 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي و411 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.


وأشارت في بيانها اليومي انها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات وعمدت إلى توقيف 72 متهما على مختلف القضايا المذكورة .


وأشارت الى انها استمرت بالإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#النيابة العامة #غزة #قطاع غزة

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