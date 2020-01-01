إسرائيل تسمح باستخدام لقاح مودرنا للوقاية من "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 في إسرائيل، مما يمثل الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.

وقالت موديرنا في بيان، "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير".

وحصلت مودرنا على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجري حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الاثنين، تسجيل 7518 إصابة جديدة بمرض كوفيد-9) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 445845.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع من 3412 إلى 3435 بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، بدأت الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، من أوائل الذين تلقوا اللقاح.