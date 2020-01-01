  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تسمح باستخدام لقاح مودرنا للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح باستخدام لقاح مودرنا للوقاية من "كورونا"



القدس المحتلة / سما /

قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 في إسرائيل، مما يمثل الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.

وقالت موديرنا في بيان، "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير".

وحصلت مودرنا على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجري حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الاثنين، تسجيل 7518 إصابة جديدة بمرض كوفيد-9) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 445845.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع من 3412 إلى 3435 بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، بدأت الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، من أوائل الذين تلقوا اللقاح.

#إسرائيل #لقاح موديرنا #موديرنا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

الأخبار الرئيسية

JVCyS

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

كورونا

أبو وردة يكشف الحالة الوبائية في قطاع غزة

ترامب2

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

دبي

"زمن اسرائيل": العلاقة مع الإمارات تجاوزت البعد الرسمي حتى وصلت الى الجوانب الشخصية

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

اعلان سما رسائل