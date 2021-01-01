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كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط



وكالات / سما /

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فقد عبر مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك أثناء لقائه مع السفير الإيراني لدى سول سعيد بادامشي شابستاري عن أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" في اليوم السابق.

وطالب المسؤول السفير الإيراني بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

وأكد السفير شابستاري عند وصوله إلى الوزارة أن جميع البحارة بأمان، وأضاف أنه لا داع للقلق بشأن سلامتهم، غير أنه لم يعلق على أسباب الاحتجاز ولا موعد الإفراج عن الناقلة.

وأكدت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا اليوم أن بلادها تبذل جهدا دبلوماسيا لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة في ايران في القريب العاجل.

وحول تحليلات تفيد بأن دوافع الاحتجاز هي تجميد أموال حساب بنك إيران المركزي في بنك كوري، قالت إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأن "الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طواقم الناقلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة أمس بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.

#ناقلة نفط #كوريا الجنوبية #ايران #سفينة #السفير الايراني

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