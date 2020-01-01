أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

الدوحة /سما /

توجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة العُلا لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك للمرة الأولى منذ فرض الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة في يونيو/ حزيران 2017.

ويترأس أمير قطر وفد بلاده في القمة التي تنظم وسط أجواء إيجابية تسود المنطقة بعد التوصل لاتفاق ينهي السعودية حصارها على جارتها، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير البلاد يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

وتكللت الجهود الكويتية والجولات الماراثونية التي قام بها وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح للعواصم الخليجية، بتحقيق اختراق في أزمة دول مجلس التعاون، وإعلان الرياض إنهاء الحصار المفروض على الدوحة، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية ابتداء من مساء الإثنين.