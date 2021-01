"نيويورك بوست": ملكة جمال سابقة تعود للحياة بعد وفاتها بفيروس كورونا

قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن باربرا غوثري لاي (ملكة جمال فيرجينيا السابقة)، البالغة من العمر 82 عاما، ماتت عشية عيد الميلاد بعد إصابتها بكوفيد-19، لكنها "عادت إلى الحياة بأعجوبة".

ودخلت المرأة، التي فازت بلقب ملكة جمال فيرجينيا عام 1958، إلى مستشفى في جورجيا في 20 ديسمبر بعد معاناتها من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن وفاتها بعد يومين من دخول المستشفى. وكان أول من تلقى هذا النبأ المحزن، هو ابنها توم كيلي، الذي يعمل كطبيب. وقام الأبن بإبلاغ توني لاي زوج والدته بالخبر، لكن بعد بضع دقائق، تلقى كيلي مكالمة من المستشفى الذي قال له، إن باربرا تنبض مرة أخرى.

Former Miss Virginia declared dead from COVID-19 reportedly comes 'back to life' https://t.co/oE2ypRTZ8c pic.twitter.com/a7n8ywQtao