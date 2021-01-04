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"نيويورك بوست": ملكة جمال سابقة تعود للحياة بعد وفاتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك بوست": ملكة جمال سابقة تعود للحياة بعد وفاتها بفيروس كورونا



واشنطن/سما/

قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن باربرا غوثري لاي (ملكة جمال فيرجينيا السابقة)، البالغة من العمر 82 عاما، ماتت عشية عيد الميلاد بعد إصابتها بكوفيد-19، لكنها "عادت إلى الحياة بأعجوبة".

ودخلت المرأة، التي فازت بلقب ملكة جمال فيرجينيا عام 1958، إلى مستشفى في جورجيا في 20 ديسمبر بعد معاناتها من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن وفاتها بعد يومين من دخول المستشفى. وكان أول من تلقى هذا النبأ المحزن، هو ابنها توم كيلي، الذي يعمل كطبيب. وقام الأبن بإبلاغ توني لاي زوج والدته بالخبر، لكن بعد بضع دقائق، تلقى كيلي مكالمة من المستشفى الذي قال له، إن باربرا تنبض مرة أخرى. 


من جانبه، قال زوج المرأة "العائدة من العالم الآخر": "تحولت من شخص غير سعيد بقلب مكسور، إلى شخص سعيد للغاية".

وقال ابن باربرا: "بصفتي طبيبا، لن أتردد في القول إن هناك كلمة واحدة فقط لوصف ما حدث الأسبوع الماضي - هذه معجزة".

#نيويورك بوست #ملكة جمال #ملكة جمال فيرجينيا

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