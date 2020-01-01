  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية



وكالات

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: قنا

#أمير قطر تميم بن حمد #السعودية #المصالحة الخليجية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

"أرطغرل الفلسطيني" يشعل مواقع التواصل بأنشودة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

JVCyS

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

كورونا

أبو وردة يكشف الحالة الوبائية في قطاع غزة

ترامب2

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

دبي

"زمن اسرائيل": العلاقة مع الإمارات تجاوزت البعد الرسمي حتى وصلت الى الجوانب الشخصية

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

اعلان سما رسائل