رام اله/سما/

ركزت عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، على انتهاكات الاحتلال من هدم وتجريف واعتداءات على المواطنين والمرافق العامة، إضافة إلى تطورات الحالة الوبائية، وقرارات الحكومة فيما يخص دمج أو إلغاء مؤسسات عامة غير وزارية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":



الاحتلال يصعد انتهاكاته بالهدم والقمع والاعتقال والمستوطنون يوسعون هجماتهم في الفضة

جنود الاحتلال يتخذون السطو المسلح مصدرا إضافيا للدخل

20 وفاة و1009 إصابات بـ"كورونا"

مجلس الوزراء يقر نظام التأمين الصحي لذوي الإعاقة

الرجوب يطلع السفير المصري على آخر المستجدات السياسية

ملحم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظا لسلطة النقد.

"الأيام":

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في عقبة جبر وتنفيذ عمليات هدم وتجريف في محافظات عدة

إصابات خلال مواجهات في عدة مناطق ومستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة

الاحتلال يستهدف مستشفى ثابت ثابت بإلقاء أربع قنابل صوتية داخل أقسامه

بتسيلم: الاحتلال هدم 729 منزلا وقتل 27 فلسطينيا خلال 2020

محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان

الشاباك ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل مستوطنة قرب جنين

كورونا: 20 حالة وفاة، و1009 إصابات جديدة

الصحة: المنحنى يتراجع والوفيات ما زالت مرتفعة

5 وفيات و250 إصابة بـ"كورونا" في القدس خلال يومين

وفاتان و4 إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

اشتية: نسعى للحصول على اللقاح بأقرب وقت والتقيد بالتدابير هو الوسيلة لمنع تفشي الوباء

تفاصيل ضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية

غانم: الدمج والإلغاء جزء من إصلاح إداري شامل

عضوان في الكونغرس يطالبان بفتح تحقيق جنائي مع ترمب

العثور على جثة مواطنة داخل شقة سكنية في جنين

في ضربة لنتنياهو .. توقيع اتفاق فائض أصوات بين حزبي ساعر وبينيت

السعودية تعيد فتح الأجواء والحدود مع قطر عشية القمة الخليجية المقررة اليوم

"القدس":

الاحتلال ومستوطنوه يصعدون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة

20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا

"فتية التلال" ذراع اليمين وأداة الاحتلال لنهب الأراضي والاستيطان

اشتية: الانتخابات ركيزة أساسية للوحدة

التنسيب للرئيس بحوكمة 30 مؤسسة

الحكومة تقر التأمين الصحي للمعاقين وتعتمد خطة تنمية العنقود الزراعي

مقتل مواطنة في جنين واعتقال المشتبه بتنفيذ الجريمة

اتفاق سعودي قطري لفتح الأجواء والحدود البرية في مؤشر على انتهاء الأزمة الخليجية

أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية اليوم