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الاحتلال يداهم عدة مناطق في بيت لحم ويقتحم منازل

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في محافظة بيت لحم، واقتحمت منازل وفتشتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في جبل الموالح، وجبل هندازة، ومناطق: رخمة، ورفيديا، وبيت تعمر شرقا، حيث داهمت منزلي الشقيقين محمد احمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما. 

وأضافت المصادر، أن موجهات اندلعت في جبل الموالح مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات. 

يذكر ان مستوطنين اغلقوا، مساء أمس، وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ورفعوا الاعلام الإسرائيلية.

#الاحتلال

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