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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



غزة/سما/
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الثلاثاء كما هو موضح أدناه:
 


اسعار الذهب
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اسعار الذهب

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