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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء كما يلي:



خضراوات

خضراوات

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