القدس المحتلة/سما/

أبرز عناوين الصحف العبرية ليوم الثلاثاء : وصول شحنة لقاحات مودرنا لـ"إسرائيل" خلال هذا الشهر، ومناقشة فرض إغلاق شامل، والمصالحة السعودية القطرية

يديعوت أحرنوت :

شركة موديرنا: ” أول اللقاحات ستصل إسرائيل هذا الشهر”.



في أعقاب تطعيم مستشفى ايخلوف للمدرسين، وزير الصحة الإسرائيلي يطالب بوقف تخصيص لقاحات للمستشفيات.

على خلفية إزدياد حالات الكورونا: غضب على خلفية النية لإغلاق المدارس.

نجاح جديد لترمب: السعودية ترفع الحصار عن قطر.

خوفاً من عملية: سارة نتنياهو وأبنائها ستخصص لهم حراسة عام بعد انتهاء ولاية نتنياهو.

اعتقال نجل عضو كنيست بعد تهديده رجال الشرطة.

هآرتس:

الحكومة الإسرائيلية تجتمع اليوم لمناقشة تشديد إجراءات الإغلاق بسبب الكورونا.

الكنيست الإسرائيلي صادقت بالإجماع على إجراءات المراقبة على الحضانات الخاصة أيضاً.

التوصل لاتفاق ينهي الحصار الخليجي على قطر.

شكوك بسرقة آلاف المكتشفات الأثرية من قبور في تل أبيب.

رئيس الوزراء البريطاني أعلن عن فرض إغلاق شامل على الدولة.

جدعون ساعر ونفتالي بنت وقعوا على اتفاق فائض أصوات، والليكود بقي بدون اتفاق.

معاريف:

(5199) حالة كورونا مؤكدة منذ أمس.

الحكومة الإسرائيلية تجتمع ظهر اليوم لماقشة فرض إغلاق مشدد.

في أعقاب طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو: المستشار القضائي سيعرض تصاريح فتح التحقيق ضده.

في أعقاب عدم الالتزام بالشروط، وزير الصحة يطلب وقف تخصيص لقاحات فيروس كورونا للمستشفيات.

السعودية وحلفائها سيرفعوا الحصار عن قطر.

أحزاب تكفا حدشا ويمينا، يش عتيد وإسرائيل بيتنا وقعوا على اتفاقيات فائض أصوات ثنائية.

بني جنتس: لن أعطى متهمون بقضايا جنائية المس بالجهاز القضائي.

واللا نيوز:

قبيل الانتخابات لمجلس الشيوخ: نرمب:” لا يوجد فرصة أن نخسر”: بايدن عن ترمب:” بكاء ويشتكي دائماً”.

الحكومة الإسرائيلية تقدم تسهيلات للمؤسسات التجارية التي تضررت بسبب الكورونا.

نجل عضو كنيست معروفة اعتقل بعد مواجهته وتهديده لعناصر شرطة.

اتفاق مصالحة سعودي قطري برعاية أمريكية.

بسبب تفشي الكورونا، رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن إغلاق على بريطانيا.

إسرائيل اليوم:

تحليل عن المصالحة القطرية السعودية: جبهة مستقرة وموحدة ضد الجهات السلبية في الشرق الأوسط.

انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا، المعركة الأخيرة لترمب.

تحليل: نتنياهو سيحقق مكاسب إن استمر في احتضان واحترام الجمهور العربي.

اليوم نقاش حول توسعة وتشديد الإغلاق لمواجهة فيروس الكورونا.

تدريب عسكري إيراني واسع.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

موديرنا: إرسالية من لقاحات كورونا تصل ل “إسرائيل” هذا الشهر.

بسبب تفشي فيروس كورونا: مؤشرات على قيود جديدة على العملية التعليمية.

مستشفى إيخلوف طعم المدرسين ضد فيروس الكورونا، وزير الصحة غضب وأوقف المخصص للمستشفيات من اللقاحات.

حراسة على عائلة نتنياهو عام بعد انتهاء ولايته.