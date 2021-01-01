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أبو وردة يكشف الحالة الوبائية في قطاع غزة

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو وردة يكشف الحالة الوبائية في قطاع غزة



غزة/سما/

قال  فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك تحسن في الوضع الوبائي وانخفاض بمنحنى الإصابات في قطاع غزة..

وأكد أبو وردة في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، أن قطاع غزة يشهد انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أننا نشهد حالياً تسطيح للمنحنى الوبائي.

وأضاف: "بعد هذا التحسن في الوضع نأمل من المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبرتوكولات التي أعلنت عنها وزارة الصحة".


وتابع: "بعد الإجراءات المفروضة في قطاع غزة يجب على المواطن أن يلتزم بالإجراءات الوقائية، حتى يتم تخفيف تلك الإجراءات".

وشدد أبو وردة على أن الوضع الحالي في تحسن ولكن حتى اللحظة لم نصل لمرحلة التعافي، ولذلك نعول على المواطن والتزامه بالإجراءات والتدابير.

#فتحي أبو وردة #قطاع غزة #اصابات كورونا في قطاع غزة

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