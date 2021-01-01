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الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقال بنابلس والقدس والخليل ورام الله، واقتحمت مخيم العروب بأعداد كبيرة من جنودها.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز ال 17 شمالي المدينة، وتمركزت في حارة خلة الايمان وشارع بيكر، واعتقلت الشاب ياسر المدموج، كما اقتحمت مقر الشركة التي يعمل بها في شارك سفيان، وتم دهمها قبل أسبوع واعتقال صاحبها.

وشهد وسط نابلس مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال سمع خلالها أصوات قنابل صوتية.

وفي القدس المحتلة اعتقل الاحتلال الشاب حمزه أبو غنام والفتى فادي أبو غنام من منزليهما في بلدة الطور.

واقتحمت قوات كبيرة مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وبيت فجار بالخليل، وسط مواجهات تركزّت في الحارة العلوية من المخيم أصيب خلالها شاب بحروق ومواطنين اخرين بالاختناق بالغاز المدمع، وتم إغلاق للمداخل في العديد من المناطق من بينها حلحول، في إطار بحث الاحتلال عن تسجيلات الكاميرات. 

#الاحتلال #اقتحامات #الضفة الغربية

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