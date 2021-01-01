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طارق الحبيب يثير جدلا واسعا حول الخيانة الزوجية (شاهد)

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طارق الحبيب يثير جدلا واسعا حول الخيانة الزوجية (شاهد)



وكالات

أثار الطبيب النفسي السعودي الشهير، طارق الحبيب، جدلا واسعا، بحديثه عن الخيانة الزوجية.

الحبيب، وخلال مشاركته ببرنامج في قناة "روتانا خليجية"، قال إن الخيانة الزوجية لا تتعارض مع الحب، مضيفا: "هي فعل مستقذر، لكن من يخون زوجته قد يكون يحبها، وقد يكون هناك شخص لا يحب زوجته لكنه لا يخونها".

وتابع أن "الخيانة عمل مستقل لا علاقة له بالحب، ولكن كلما كان الإنسان أكثر رقيا وتدينا كان أقل خيانة".

واعتبر ناشطون أن حديث الطبيب الحبيب يعتبر تبربرا للأزواج لخيانتهم، عبر فصله الحب عن الخيانة، كما أن المثل الذي طرح بتخيير امرأة بين زوج خائن لكنه يحبها، وآخر سيء الصفات، غير مقبول، وفيه إهانة للمرأة، بحسب قولهم.

فيما دافع آخرون عنه بالقول إن الحبيب شنّع على الخيانة الزوجية بشكل واضح، بيد أن وجهة نظره أن الخيانة لا علاقة لها بالحب.

ويعد طارق الحبيب من أبرز الأطباء النفسيين في الوطن العربي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها جدلا واسعا عبر طرحه ملفات حساسة، مثل الشذوذ الجنسي وغيره.

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