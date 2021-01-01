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فيديو: لحظة احتجاز الحرس الثوري الايراني سفينة كوريا الجنوبية في الخليج

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: لحظة احتجاز الحرس الثوري الايراني سفينة كوريا الجنوبية في الخليج



طهران/سما/

نشر التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو تظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة نفط تحمل علم كورية الجنوبية وترافقها في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها كانت قد انطلقت من "ميناء الجبيل السعودي"، متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".

وتم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان" بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

#ايران #كوريا الجنوبية #الخليج #الحرس الثوري الايراني

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