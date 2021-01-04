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ماذا قالت علا الفارس عن "الذباب الالكتروني" بعد المصالحة الخليجية؟

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قالت علا الفارس عن "الذباب الالكتروني" بعد المصالحة الخليجية؟



غزة/سما

علقت الإعلامية في قناة الجزيرة، علا الفارس، على مصير الذباب الإلكتروني بعد المصالحة الخليجية، وعودة العلاقات بين السعودية وقطر.

وطرحت الفارس عددا من التساؤلات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة:" هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟ وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟".

وأضافت: "لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاما جديدا دون وجودهم"، مؤكدة أن أسئلتها منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات.

وقال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، الاثنين، إن السعودية وقطر اتفقتا، بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من "مساء الإثنين".

وأعلن الديوان الأميري القطري، في بيان مساء الإثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في تلك القمة.  

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

#علا الفارس #قناة الجزيرة #السعودية #قطر #مواقع التواصل الاجتماعي #المصالحة الخليجية #الذباب الالكتروني

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