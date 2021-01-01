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شقيق راموس يثير جدلاً واسعاً بشأن مستقبل قائد الريال

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق راموس يثير جدلاً واسعاً بشأن مستقبل قائد الريال



وكالات

آثار شقيق ووكيل أعمال قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، جدلا كبيرا بعد إعادته لتغريدة صحفي رياضي معروف طالب فيها باحترام وتقدير "الكابيتانو" باعتباره أصبح أحد أساطير النادي الملكي.


وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن مشاركة رينيه راموس، منشورا للصحفي ألفريدو دورو ينتقد فيه إدارة النادي الملكي لعدم تجديد عقد المدافع الأسطوري، قد أضاف المزيد من الوقود إلى النار.

وأصبح باستطاعة راموس التوقيع مجانا لأي فريق اعتبارا من شهر كانون الثاني / يناير الحالي.

وكتب الصحفي ألفريدو دورو في تغريدة قام بمشاركتها رينيه راموس: "سيتعين على أحدهم أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة، كيف تسمح لقائدك، أحد أساطير ريال مدريد، بالظهور في تشكيلة سخيفة للاعبين الذين بات بإمكانهم التوقيع لناد آخر بحرية".  


 وقالت "آس" إن عملية تجديد عقد راموس، البالغ من العمر 35 عاما، قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع لأن نادي ريال مدريد يخطط لخفض جديد في الميزانية بسبب تأثير تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.


وأضافت أن إدارة "الميرنغي" ترغب في أن يعطي راموس مثالا لباقي اللاعبين ويقبل التجديد مع خفض راتبه قبل تجديد عقده.
وكانت تقارير سابقة تحدثت عن استعداد قائد المنتخب الإسباني لتخفيض راتبه مقابل تجديد عقده حتى العام 2023، ولكن ما يمنع ذلك أن الإدارة الحالية لنادي مدريد ملتزمة بسياسة مفادها عدم التجديد لأكثر من عام واحد للاعبين الذين يتجاوزون سن الثلاثين.

#ريال مدريد #سيرجيو راموس

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