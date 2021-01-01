  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: استقرار جوي مع ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: استقرار جوي مع ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

تبقى البلاد اليوم الثلاثاء والأيام القليلة القادمة تحت تأثير الأجواء المستقرة مع إرتفاعات جديدة على درجات الحرارة.

وهذه المنظومة الجوية ستكون متبوعة بمنظومة جوية شتوية باردة مرتقبة بعد نحو الأاسبوع بمشيئة الله تعالى.

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الثلاثاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم غد الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم  بعد غد الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية. الجو سيبقى لطيفاً وبعيداً تماماً عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. 

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي الى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة. الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

#طقس فلسطين #طقس فلسطين اليوم #الحالة الجوية #حالة الطقس #حالة الطقس اليوم #حالة الطقس في فلسطين #حالة الطقس في فلسطين اليوم #ارتفاع درجات الحرارة #استقرار جوي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

فيديو صادم : وفاة جميع مرضى كورونا داخل مستشفى في مصر والممرضة المصدومة

الأخبار الرئيسية

ترامب2

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

دبي

"زمن اسرائيل": العلاقة مع الإمارات تجاوزت البعد الرسمي حتى وصلت الى الجوانب الشخصية

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

5

وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

اعلان سما رسائل