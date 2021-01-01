طقس فلسطين: استقرار جوي مع ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

تبقى البلاد اليوم الثلاثاء والأيام القليلة القادمة تحت تأثير الأجواء المستقرة مع إرتفاعات جديدة على درجات الحرارة.

وهذه المنظومة الجوية ستكون متبوعة بمنظومة جوية شتوية باردة مرتقبة بعد نحو الأاسبوع بمشيئة الله تعالى.

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الثلاثاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم غد الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم بعد غد الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية. الجو سيبقى لطيفاً وبعيداً تماماً عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي الى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة. الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.