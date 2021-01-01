ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه يأمل من نائبه، مايك بنس، أن “يأتي من أجلنا” خلال حديث عن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، ملمحاً إلى دور بنس في الإشراف على المصادقة على فرز أصوات المجمع الانتخابي يوم الأربعاء.

وقال ترامب أمام حشد من المؤيدين في دالتون بولاية جورجيا:” آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا، آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم”.

ولم يوضح ترامب ما يريد أن يفعله بنس، ولكن ترامب زعم ثانية بأنه فاز باغلبية ساحقة وادعى أن الانتخابات مزورة ضده.

ومن المتوقع أن يشرف بنس، بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ، على المصادقة على نتائج الهيئة الانتخابية التي تظهر فوز الرئيس المنتخب جو بايدن قبل جلسة مشتركة للكونغرس.

ورفض قاض فيدرالي في ولاية تكساس، الأسبوع الماضي، محاولة تسعى إلى إعطاء بنس السلطة القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من هذا الرفض، إلا أن العديد من المشرعين الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب قالوا إنهم يخططون للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.