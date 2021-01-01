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وزير الخارجية السعودي يجري محادثات مع نظيره الكويتي

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يجري محادثات مع نظيره الكويتي



وكالات

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء "واس" "بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الكويتي قال في وقت سابق إن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، وذلك في إطار اتفاق لحل خلاف سياسي دفع الرياض وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة.

#السعودية #الكويت #الأمير فيصل بن فرحان #أحمد بن ناصر المحمد الصباح

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