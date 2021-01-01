وزير الخارجية السعودي يجري محادثات مع نظيره الكويتي

وكالات

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء "واس" "بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الكويتي قال في وقت سابق إن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، وذلك في إطار اتفاق لحل خلاف سياسي دفع الرياض وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة.