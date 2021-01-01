  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب غاضب بعد الخسارة .. ويسخر من مانشستر يونايتد

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب غاضب بعد الخسارة .. ويسخر من مانشستر يونايتد



وكالات

بعد الخسارة التي تلقاها ليفربول أمام ساوثهمبتون 0-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ17 للدوري الإنجليزي، تحدث الألماني يورغن كلوب بغضب عقب انتهاء المباراة وسخر من منافسه على الصدارة مانشستر يونايتد.


وأكد كلوب أن منافسه على الصدارة مانشستر يونايتد محظوظ للغاية في حصوله على ركلات الجزاء خلال آخر عامين، مشيرا إلى أن الشياطين الحمر حصلوا على ركلات جزاء خلال هذه الفترة، أكثر من الفترة التي قضاها هو مدربا لفريق ليفربول قبل 5 أعوام.

وقال كلوب: "مانشستر يونايتد حصل على ضربات جزاء آخر سنتين أكثر من ضربات الجزاء التي حصلت عليها طوال الخمس سنوات ونصف التي قضيتها هنا، ولكن هذا ليس عذرا لهزيمة اليوم".

وأضاف "إذا قال لي أي شخص أن ساديو ماني قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء فهذه أكبر مزحة في العالم، الفرق الأخرى ستُحتسب لها ضربة جزاء، لمسة اليد، هل يمكن لأحد أن يشرح لي ذلك؟."

وتابع: "ساوثهمبتون قدم أداء جيدًا جدًا، أنا قلق من أسلوب لعبنا ولم يعجبني كثيرًا، هذه مشكلتنا، المشاكل في كرة القدم حلها في كرة القدم، نحن نعلم الوضعية ولسنا بحمقاء، علينا أن نظهر ردة الفعل، ساوثهمبتون استحق الفوز 100 بالمئة".


واستطرد: "لقد حظينا ببداية سيئة ولقد لعبنا بشكل كامل تحت طريقة ساوثهمبتون، لقد أهدرنا المباراة في الدقائق القليلة الأولى من المباراة، إنه أمر محبط للغاية، إنه خطؤنا، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".

واختتم حديثه قائلا: "آخر مرة ذهبنا فيها إلى ملعب أستون فيلا خسرنا، لذلك يجب أن نحرص على أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى، مانشستر يونايتد؟ لا أستطيع التفكير في المباراة الآن، إنها بعيدة جدًا".

ورغم النتيجة، يواصل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يحتل الوصافة بنفس الرصيد من الأهداف لكن بعد 16 مباراة.

#يورغن كلوب #مانشستر يونايتد #الدوري الانجليزي الممتاز #ليفربول #ساوثهامبتون #مباراة ليفربول وساوثهامبتون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

فيديو صادم : وفاة جميع مرضى كورونا داخل مستشفى في مصر والممرضة المصدومة

هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق "بيتار القدس"؟

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

5

وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. نسعى للحصول على لقاح كورونا بأقرب وقت

45

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

اعلان سما رسائل