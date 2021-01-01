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واشنطن تدعو إيران للإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة فورا

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدعو إيران للإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة فورا



وكالات/ واشنطن/سما/

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها في وقت سابق في الخليج.

وأضاف المتحدث ": "الولايات المتحدة تتعقب التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم جمهورية كوريا".
وتابع: "لا يزال النظام يهدد الحقوق والحريات الملاحية في الخليج الفارسي كجزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات. ننضم إلى دعوة جمهورية كوريا لإيران للإفراج عن الناقلة على الفور".

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الحكومية، في وقت سابق، أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج. وقالت تقارير إعلامية إن السفينة تم ضبطها لأنها كانت تحمل مواد كيميائية تلوث المياه.

أظهرت بيانات الأقمار الصناعية للتتبع في الوقت الحقيقي لمنصة "MarineTraffic.com" أن الناقلة دخلت المياه الإقليمية لإيران.


وقالت تقارير إيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".

وأشارت إلى أن "الطاقم الأجنبي المحتجز من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار"، لافتة إلى أنه تم رصد تحرك السفينة إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية في بندر عباس.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "توقيف طهران لناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج استند لأمر قضائي ولدوافع فنية بحتة بسبب تلويثها للمياه".

#واشنطن #ناقلة النفط الكورية #الولايات المتحدة الأمريكية #الخليج

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