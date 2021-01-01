"الغارديان": وصول بايدن الى السلطة يحسّن علاقة تركيا بالسعودية والإمارات

وكالات

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة، من شأنه تحسين علاقة تركيا بالسعودية والإمارات.

وأوضحت الغارديان في مقال لمساعد رئيس تحرير الصحيفة، سيمون تيسدال، أن أردوغان الذي يحتفل في آب/ أغسطس المقبل بمرور 20 عاما على تأسيسه حزب العدالة والتنمية، سيواصل في 2021 تدخله في سوريا، وليبيا، ودول البلقان والقوقاز.

وتابع تيسدال: "مع ذلك، فإن رحيل ترامب، ووصول بايدن قد يشجع أردوغان على إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات".



ومنذ سنوات، تشهد العلاقات بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى شدا وجذبا، بيد أن التوتر هو السمة السائدة خلال الفترة الماضية.

وزاد هذا التوتر مع تورط السعودية باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، علما أن دعم الرياض وأبو ظبي للثورات المضادة، لا سيما الانقلاب العسكري في مصر، هو من أبرز ملفات الخلاف مع تركيا.

وتستضيف تركيا معارضين مصريين، كما يقيم على أرضها مواطنون من السعودية والإمارات، صادرة بحقهم مطالبات قضائية على خلفيات سياسية.