عبد الخالق عبدالله: احتلال ايران لجزر امارتية لا يختلف عن احتلال إسرائيل لفلسطين

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شبّه الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، احتلال إيران للجزر التابعة لبلاده باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قائلا: "يأتي قائد عسكري إيراني مغرور بنفسه إلى جزر الإمارات المحتلة ليمارس العنجهية والتنمر، ويطلق تهديدات عنترية تزيد التوتر في الخليج العربي، لكن زيارته الاستفزازية لا تغير حقائق تاريخية أن طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى جزر إماراتية، واحتلال ايران لها لا يختلف عن احتلال إسرائيل لفلسطين".

وأضاف: "العسكري الإيراني الوقح الذي زار جزر الإمارات المحتلة يعرف أن إسرائيل نفذت 1000 هجوم جوي ضد أهداف إيرانية في سوريا، ودمرت 50 منشأة عسكرية، وقتلت نحو 200 جندي إيراني، هذا العسكري الجبان لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل، لكنه يستعرض عضلاته ليلا ونهارا أمام دول الخليج العربي".