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ليفربول يخسر أمام ساوثهامبتون (فيديو)

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخسر أمام ساوثهامبتون (فيديو)



سما

مني فريق ليفربول بهزيمة مؤثرة على يد مضيفه ساوثهامبتون (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لمهاجمهم داني إنجز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم مبكر، في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "سينت ماري" بمدينة ساوثهامبتون.


وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الثانية في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، وتوقف رصيده عند 33 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة وبالتالي فرصة انتزاع الصدارة.

بينما رفع ساوثهامبتون رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 29 نقطة، ويشغل المرتبة السادسة على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بعض المباريات المؤجلة.

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