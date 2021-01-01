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سي إن إن : ترامب منع سحب حاملة "نيميتز" من الشرق الأوسط

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن : ترامب منع سحب حاملة "نيميتز" من الشرق الأوسط



واشنطن/سما/

نقلت شبكة CNN عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر بعدم سحب حاملة الطائرات "نيميتز" من الشرق الأوسط يوم أمس الأحد.

وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية للشبكة اليوم الاثنين، أن ترامب وجه ميللر بأن يأمر حاملة الطائرات "يو اس اس نيميتز" بالعودة إلى الشرق الأوسط، بعد اجتماع عقد في البيت الأبيض يوم أمس الأحد.

وأعلن ميللر في بيان له، يوم أمس الأحد أن حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في مكانها بسبب "التهديدات الإيرانية ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

وأشارت القناة إلى أن "هذا القرار يلغي أمر ميلر الأسبوع الماضي سحب حاملة الطائرات من الشرق الأوسط، وذلك بشكل جزئي لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران".

#سي ان ان #دونالد ترامب #حاملة طائرات #نيميتز #كريستوفر ميلر

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