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انضمام خمس دول جديدة لمجلس الأمن

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انضمام خمس دول جديدة لمجلس الأمن



وكالات/سما/

ضمت 5 دول جديدة لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة يوم الاثنين، فيما يتزايد الاستقطاب في الهيئة الأممية المعنية بالحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وشارك الخماسي الجديد وهم الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا وكينيا، في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس.

وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين.

وتزايدت الانقسامات في أروقة المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع اتباع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب نهجا دبلوماسيا أحاديا.

وفي حين تم استخدام الفيتو من قبل كل من الأعضاء الدائمين عشر مرات أو أقل بين عامي 1990 و2000، تم استخدامه في 31 مناسبة من 2010 إلى 2019، و5 مرات في العام الماضي وحده، حسب "أس سي بروسيدير" الوسيلة الإخبارية المتخصصة.

وأعضاء مجلس الأمن الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، ويتمتع كل منهم بحق النقض "الفيتو".

#مجلس الأمن #الهند #المكسيك #ايرلندا #النرويج #كينيا #تونس #دونالد ترامب

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