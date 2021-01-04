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الامارات : نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات : نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية



أبوظبي /سما/

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر" مساء يوم الاثنين، إن المنطقة أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وأضاف: "نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".

وتابع: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".


وجاءت تصريحات قرقاش، بعد إعلان مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا يستهدف إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة مع قطر سيوقع الثلاثاء.


وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح بأن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد "أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وأضاف "أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

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