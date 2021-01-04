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قطر : يجب أخذ العبر من الأزمة لكي لا تتكرر

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر : يجب أخذ العبر من الأزمة لكي لا تتكرر



الدوحة/سما/

رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بإعلان المصالحة وفتح السعودية الأجواء والحدود البرية والبحرية مع بلاده.

حمد بن جاسم: يجب أخذ العبر من الأزمة لكي لا تتكرروزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر
وكتب على "تويتر": "الأزمة بدأت وطالت، وها هي انتهت".

وأضاف: "لا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".

وتابع: "نرحب بكل تأكيد من أعماق القلب بانتهاء الأزمة، ونناشد وندعو الجميع لأخذ العبر لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا".


وشدد على ضرورة العمل "كي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل، ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها".


وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر مساء الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

وأكد الناصر، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على "لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة".

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وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

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